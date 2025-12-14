ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой

Главный раввин РФ Берл Лазар отметил, что необходимо помнить историю праздника
Редакция сайта ТАСС
21:03

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с начавшимся вечером 14 декабря восьмидневным праздником Хануки, напомнив на основе истории праздника о важности совершения правильных жизненных выборов.

"То, что мы каждый вечер прибавляем в ханукии по одной свече, - это еще один урок нашего праздника, урок для каждого из нас. Бог явил нам чудо, дал свет, которого по физическим законам не могло быть. А мы должны добавить к свету Божьему наш свет, причем с каждым днем больше. Чтобы пришло чудо хануки, надо было не просто довериться Богу, но самим делать все, что в наших силах. Так наши предки ради имени Божьего восстали против самой большой империи античного мира, так немногочисленное войско Хашмонаим разбило огромную армию язычников", - отметил главный раввин России Берл Лазар, текст поздравления которого передала ТАСС его пресс-служба.

Раввин подчеркнул, что историю чуда Хануки должен помнить каждый верующий. "Как бы ни было трудно - никогда не опускать руки, и каждый день делать больше, чем в день предыдущий. Чудесная сила от Бога раскрывается именно тогда, когда ты сам делаешь все, что можешь, когда ты сам постоянно идешь вперед и ввысь", - добавил Лазар.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в своем поздравлении напомнил о важности совершения правильных жизненных выборов, примером которых является история праздника Хануки. "Восстание Маккавеев и чудо Хануки показывают, что если человек выступает за правое дело, направляет все усилия для достижения цели, он не только получает поддержку свыше, но и выбирает свою судьбу. Во II веке до нашей эры выбор стоял так: быть ли подчиненным чужой идеологии, отказаться ли от того, во что ты веришь, или быть свободным человеком, определяющим то, как он будет жить. Этот выбор в разных формах регулярно становится перед каждым, и я желаю, чтобы свет ханукальных огней разжигал силу в вашей душе", - сказал Борода.

Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев поделился традиционными праздничными рецептами горских евреев. "У нашей общины, горских евреев, самым известным ханукальным блюдом является плов с тыквой, рецепт которого бережно передается из поколения в поколение. Традиционно плов готовится с добавлением мяса, моркови и сушеных фруктов, создавая ароматное сочетание вкусов и цветов. А использование оранжевых овощей (морковь и тыква) отражает главную ассоциацию праздника - свет лампады, зажженной в храме много веков назад", - поделился глава СТМЭГИ.

"Пусть огни Хануки озаряют ваши сердца, давая силы бороться за лучшее будущее и дарить любовь ближним. Пусть наш праздник станет мостом, соединяющим нас с нашими предками и открывающим путь к единству и миру", - заключил Захарьяев.

О празднике

Иудейский праздник свечей и света Ханука традиционно отмечается в течение восьми дней, начало его празднования зависит от еврейского календаря. В 2025 году он продлится с 14 по 22 декабря.

Основной ритуал Хануки - ежевечернее постепенное зажигание восьми свечей на ханукальной меноре. Девятая свеча именуется "помощником", все остальные зажигают именно от нее. Подсвечник на девять свечей - ханукию - ставят на подоконник или у входной двери в знак верности иудаизму.

Свечи в Хануку зажигают в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до н. э. Святость праздника происходит от духовного аспекта этой победы, поскольку иудеи называли эллинов идолопоклонниками. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника - меноры, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней до тех пор, пока храм вновь не освятили. 

РоссияЛазар, Берл