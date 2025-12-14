Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с Ханукой

Главный раввин РФ Берл Лазар отметил, что необходимо помнить историю праздника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры еврейской общины России поздравили верующих с начавшимся вечером 14 декабря восьмидневным праздником Хануки, напомнив на основе истории праздника о важности совершения правильных жизненных выборов.

"То, что мы каждый вечер прибавляем в ханукии по одной свече, - это еще один урок нашего праздника, урок для каждого из нас. Бог явил нам чудо, дал свет, которого по физическим законам не могло быть. А мы должны добавить к свету Божьему наш свет, причем с каждым днем больше. Чтобы пришло чудо хануки, надо было не просто довериться Богу, но самим делать все, что в наших силах. Так наши предки ради имени Божьего восстали против самой большой империи античного мира, так немногочисленное войско Хашмонаим разбило огромную армию язычников", - отметил главный раввин России Берл Лазар, текст поздравления которого передала ТАСС его пресс-служба.

Раввин подчеркнул, что историю чуда Хануки должен помнить каждый верующий. "Как бы ни было трудно - никогда не опускать руки, и каждый день делать больше, чем в день предыдущий. Чудесная сила от Бога раскрывается именно тогда, когда ты сам делаешь все, что можешь, когда ты сам постоянно идешь вперед и ввысь", - добавил Лазар.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в своем поздравлении напомнил о важности совершения правильных жизненных выборов, примером которых является история праздника Хануки. "Восстание Маккавеев и чудо Хануки показывают, что если человек выступает за правое дело, направляет все усилия для достижения цели, он не только получает поддержку свыше, но и выбирает свою судьбу. Во II веке до нашей эры выбор стоял так: быть ли подчиненным чужой идеологии, отказаться ли от того, во что ты веришь, или быть свободным человеком, определяющим то, как он будет жить. Этот выбор в разных формах регулярно становится перед каждым, и я желаю, чтобы свет ханукальных огней разжигал силу в вашей душе", - сказал Борода.

Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев поделился традиционными праздничными рецептами горских евреев. "У нашей общины, горских евреев, самым известным ханукальным блюдом является плов с тыквой, рецепт которого бережно передается из поколения в поколение. Традиционно плов готовится с добавлением мяса, моркови и сушеных фруктов, создавая ароматное сочетание вкусов и цветов. А использование оранжевых овощей (морковь и тыква) отражает главную ассоциацию праздника - свет лампады, зажженной в храме много веков назад", - поделился глава СТМЭГИ.

"Пусть огни Хануки озаряют ваши сердца, давая силы бороться за лучшее будущее и дарить любовь ближним. Пусть наш праздник станет мостом, соединяющим нас с нашими предками и открывающим путь к единству и миру", - заключил Захарьяев.

О празднике

Иудейский праздник свечей и света Ханука традиционно отмечается в течение восьми дней, начало его празднования зависит от еврейского календаря. В 2025 году он продлится с 14 по 22 декабря.

Основной ритуал Хануки - ежевечернее постепенное зажигание восьми свечей на ханукальной меноре. Девятая свеча именуется "помощником", все остальные зажигают именно от нее. Подсвечник на девять свечей - ханукию - ставят на подоконник или у входной двери в знак верности иудаизму.

Свечи в Хануку зажигают в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до н. э. Святость праздника происходит от духовного аспекта этой победы, поскольку иудеи называли эллинов идолопоклонниками. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника - меноры, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней до тех пор, пока храм вновь не освятили.