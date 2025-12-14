"Туту": интерес зумеров к поездкам в Китай после отмены виз удвоился

Заметней всего увеличился спрос на поездки из Сочи, Казани и Санкт-Петербурга, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Интерес россиян к поездкам в Китай после отмены виз вырос в сентябре - декабре на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом половину поездок планируют миллениалы, а спрос среди зумеров удвоился, следует из результатов исследования сервиса путешествий "Туту" (есть в распоряжении ТАСС).

Сильнее всего увеличился спрос на поездки из Сочи, Казани и Санкт-Петербурга. Больше всего - в курортный город Санья, а также Гонконг и Шанхай.

Как отметил замдиректора по развитию авиарынка в сервисе Артем Кузьмин, Китай стал заметным примером того, как упрощение въезда способно развернуть турпоток. "Быстрее всех на безвиз отреагировала молодежь: в сентябре - декабре интерес зумеров к направлению удвоился. При этом сами перелеты остаются доступными", - сказал он, отметив, что в 2026 году "интерес к Китаю продолжит расти, а география направлений - расширяться".

С 15 сентября по 15 декабря билеты в Китай чаще других приобретали москвичи: жители столицы спланировали каждое второе путешествие. По 10% авиабилетов пришлось на владивостокцев, иркутян и петербуржцев, 5% - на хабаровчан. При этом спрос на перелеты в Китай из Сочи и Казани вырос в три раза по сравнению с 2024 годом, из Санкт-Петербурга, Владивостока и Екатеринбурга - в два раза.

"Самым популярным направлением остается Пекин: туда покупают каждый третий билет. Далее следуют Шанхай (20%), Гуанчжоу (13%), Харбин (9%), Гонконг и Санья (по 5%). За три месяца безвизового режима Санья встретила в три раза больше россиян, Гонконг и Шанхай - в два раза. Средний чек перелета туда-обратно в эконом-классе составил 89 тыс. рублей. Это на 6% дороже, чем годом ранее", - добавили в сервисе.

Бронирование жилья

Как рассказали в "Туту", за три месяца безвизового режима россияне стали вдвое чаще бронировать жилье в Китае. Каждую вторую поездку совершают соло-путешественники, каждую третью (39%) - пары. Большинство туристов останавливается в отелях.

Об исследовании

В сервисе при анализе данных к бумерам относили людей, родившихся с 1946 по 1964 год, к поколению X - с 1965 по 1980 год, к миллениалам - с 1981 по 1996 год, к зумерам - с 1997 по 2010 год, а к альфа - после 2010 года. Данные подсчитаны на основе покупки билетов с помощью сервиса.