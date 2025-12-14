В Пензенской области после схода вагонов восстановили движение по одному пути

Пассажирские поезда отправляются по маршрутам в реверсивном режиме, сообщили в Куйбышевской железной дороге

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 15 декабря. /ТАСС/. Движение поездов возобновлено по одному пути на станции Чаис в Пензенской области, где после схода грузовых вагонов произошел разлив мазута. Об этом написала в своем Telegram-канале администрация Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Открыто движение поездов по одному пути на станции Чаис. <...> Пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения по соседнему пути.

По данным РЖД, 13 декабря на станции Чаис в Пензенской области сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом. Площадь загрязнения предварительно оценивалась в 750 кв. м.