В Реутове простятся с умершим после ДТП главой города

Филиппа Науменко похоронят на Николо-Архангельском кладбище

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В Реутове простятся со скончавшимся в результате ДТП главой города Филиппом Науменко. Об этом ТАСС сообщили в администрации наукограда.

"Церемония прощания пройдет в Троицком соборе города, затем там же состоится отпевание, после чего Науменко похоронят на Николо-Архангельском кладбище", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что церемонию прощания, запланированную с 10:00 до 12:00 мск, могут посетить все желающие, о чем администрация дополнительно проинформировала граждан.

Глава Реутова попал в ДТП на территории Нижегородской области 7 декабря, после чего был доставлен в столичный НИИ им. Склифосовского, где находился в состоянии комы и скончался в минувшую субботу. Он возглавлял город с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы по вопросам экономики и промышленности. 28 декабря ему исполнилось бы 40 лет.

Коллеги вспоминают Науменко как патриота, профессионала и глубоко верующего человека. "Энергичный и талантливый руководитель, патриот своего города, чуткий, отзывчивый и глубоко верующий человек", - говорится в тексте соболезнований от имени администрации наукограда. Здесь напомнили, что он много лет проработал в Подмосковье и последние годы возглавлял Реутов, "способствуя всестороннему развитию города".

В свою очередь, глава Балашихи Сергей Юров также отметил вклад Науменко в развитие города, поддержку предпринимательства, науки и общественных инициатив. Он также назвал Науменко настоящим профессионалом, "для которого служение городу и жителям всегда было делом чести" и подчеркнул, что большое внимание "он уделял вере и помощи церкви".

Глава подмосковного наукограда Жуковский Андроник Пак вспоминает Науменко как "профессионала, искренне преданного своему делу". "Навсегда запомним его чутким и отзывчивым человеком, который в любой момент был готов прийти на помощь", - написал Пак в своем телеграм-канале.