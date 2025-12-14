Россиянам назвали возможные размеры новой семейной выплаты

В среднем она составит 70-100 тыс. рублей в год, сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Семейная налоговая выплата, которая вводится с 2026 года, в среднем будет составлять 70-100 тыс. рублей в год, но может и превышать эту сумму. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"С 2026 года запускают ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой", - сказала депутат. Она напомнила, что новая мера поддержки будет положена семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

"Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тыс. рублей. У кого-то даже и больше", - сообщила Буцкая.

О налоговой выплате

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. Таким образом, после налогового возврата реальный размер уплаченного родителями подоходного налога за соответствующий год составит 6%.

Согласно закону, получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам.

Подать заявление на семейную налоговую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. В бюджете на эти цели заложено 119 млрд рублей.