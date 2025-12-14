Посол в РФ: лихорадки чикунгунья и денге не угрожают туристам на Шри-Ланке

Распространение денге под контролем, а чикунгунья не является эндемическим заболеванием для страны, отметила Шобини Гунасекера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Система здравоохранения Шри-Ланки очень развита, поэтому лихорадки чикунгунья и денге не представляют угрозы для российских туристов. Об этом сообщила в интервью ТАСС посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера.

Она отметила, что лихорадка чикунгунья не является эндемическим заболеванием для страны, а распространение "денге находится под контролем, с этим нет сложностей".

"И до циклона чикунгунья и денге не были для туристов серьезной угрозой, из-за которой не стоило приезжать на Шри-Ланку, потому что наша система здравоохранения очень развита, и помощь доступна повсюду. Наши врачи успешно справляются с этой болезнью, с обеими - вирусом чикунгунья и лихорадкой денге, - заметила посол. - Я думаю, это вообще не должно вызывать беспокойства. Сейчас, как и прежде, Шри-Ланка находится в достаточны безопасном положении без каких-либо проблем в этой сфере".

При этом Гунасекера заметила, что единственным возможным вариантом распространения обозначенных вирусов является только приезд в страну уже зараженного туриста. "Но это совсем не эндемическое заболевание. За весь год мы зафиксировали не более 500 случаев, - подчеркнула она. - Так что это не проблема".

"Даже сейчас нет пандемии денге или чего-либо еще. И ранее это не было причиной для туристов отказаться от поездки в Шри-Ланку", - констатировала посол.

О лихорадках

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.

Лихорадка денге - вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. Симптомы лихорадки похожи на ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.