Детская больница в Приморье получит свыше 50 видов нового оборудования

Обновление техники пройдет в рамках национального проекта "Семья"

Редакция сайта ТАСС

© Максим Гордеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 60 единиц нового оборудования поставят в Краевую детскую клиническую больницу (КДКБ) №1 во Владивостоке в следующем году в рамках национального проекта "Семья". Об этом в беседе с ТАСС сообщила главный врач больницы Инна Зеленкова.

"Мы будем обновлять материально-техническую базу. Мы запланировали порядка 60 единиц крупной техники, которая будет закуплена в наше учреждение. Конечно, мы все этого очень ждем", - рассказала она, отвечая на вопрос, какие проекты, направленные на развитие детского здравоохранения в Приморье, планируется реализовать в краевой больнице в следующем году.

Собеседница агентства отметила, что реализуется национальный проект "Семья", в рамках которого первыми присоединились перинатальные центры и женские консультации, получившие значительное обновление оборудования. "Мы в этом году тоже начали писать нашу региональную программу "Семья", она уже готова, в которой прописаны все наши этапы движения, то есть, куда мы движемся, к чему мы стремимся. В следующем году в нашем учреждении, детском здравоохранении, будет очень крупное переоснащение", - сказала Зеленкова.

По ее словам, в 2026 году планируется развитие системы обучения персонала, а также освоение новых методик и обучение специалистов в федеральных клиниках.