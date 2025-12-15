СЖР: более 30 российских журналистов погибли с начала СВО

Речь в том числе об операторах, водителях и блогерах, отметил председатель объединения Владимир Соловьев

Редакция сайта ТАСС

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 30 российских журналистов погибли с начала СВО, сообщил ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Что касается тех, кто погиб на СВО, то это уже более 30 человек с нашей стороны. Там не только журналисты, но и операторы, звукооператоры, водители, иногда блогеры, иногда военкоры", - сказал он.

15 декабря ежегодно в России отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Памятная дата учреждена в 1991 году по решению Союза журналистов России.

В день, когда в России вспоминают погибших коллег, Соловьев подчеркнул важность сохранения памяти о них. "В этом году у нас была особая цель: в строящемся храме на площади Артема Боровика по решению мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси было решено сделать галерею в память о погибших журналистах. Нашей задачей было собрать фамилии, которые сейчас обозначены на мраморных досках", - добавил он.