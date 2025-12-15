ЛДПР предлагает ввести госвыплаты журналистам, работающим в зоне СВО

Законопроект предусматривает при гибели сотрудника СМИ выплату его семье в размере 3 млн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о введении государственных единовременных выплат журналистам, работающим в особых условиях, в том числе в зоне специальной военной операции, а также членам семей корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга. Об этом ТАСС сообщил Слуцкий.

"ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, который установит государственные единовременные выплаты военным журналистам, получившим ранения в зоне СВО, а также семьям корреспондентов, погибших при исполнении профессионального долга. Если человек готов рисковать своей жизнью ради страны, страна обязана защищать его интересы и быть готова взять на себя заботу о его близких. Мы обязаны не только свято чтить память тех журналистов, кто навсегда остался "за ленточкой", но и дать гарантии тем, кто продолжает выполнять эту опасную и крайне важную работу", - сказал парламентарий.

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести дополнения в закон "О средствах массовой информации". В случае гибели журналиста предлагается выплачивать его семье 3 млн рублей. При получении увечья, ранения, травмы или контузии предусмотрена единовременная выплата до 1 млн рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. В случае наступления инвалидности размер выплаты составит 2 млн рублей с учетом ранее выплаченной компенсации. При этом выплаты предлагается осуществлять независимо от компенсаций, которые сейчас выплачиваются редакциями СМИ. Порядок назначения и выплаты средств будет определяться правительством.

"Окружить особой заботой пострадавших репортеров и семьи погибших журналистов должно в первую очередь государство. Этот шаг критически необходим, ведь сегодня закон прямо говорит: если корреспондент погиб или получил ранение в зоне боевых действий, со стороны государства никаких компенсаций не предусмотрено. Все действующие выплаты ложатся исключительно на плечи редакций. Военнослужащие и волонтеры уже сейчас охвачены такими мерами поддержки, [тогда как] военкоры, работающие в тех же опасных условиях и выполняющие задачи не менее значимые для фронта и страны в целом, почему-то остаются "за бортом", - отметил Слуцкий.

По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта позволит обеспечить социальную защищенность журналистов, осуществляющих свою деятельность в особых условиях, на уровне государственной поддержки волонтеров и военнослужащих.