Средний балл аттестата абитуриентов учреждений СПО в 2025 году составил 4

В Минпросвещения отметили, что поступающие показывают высокий уровень подготовки

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Средний балл аттестата абитуриентов учреждений СПО в 2025 году составил 4. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"Подведены итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования 2025/2026 учебного года. В колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 млн ребят. Средний балл их аттестата достиг отметки 4,0. Это подтверждает высокий уровень подготовки и мотивации будущих специалистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для дальнейшего обучения колледжи и техникумы выбрали порядка 63% девятиклассников. В 2018 году таких ребят было 48%.

Одним из факторов роста интереса среди учащихся школ к системе СПО стала ее доступность. Так, на 2025/26 учебный год утверждено 850,8 тыс. бюджетных мест, что на 68 тыс. больше, чем в 2024 году. Доля обучающихся за счет физических и юридических лиц составляет порядка 37%, сказано в сообщении.

В России программы среднего профессионального образования реализуют 3,2 тыс. колледжей и техникумов и 393 вуза, включая их филиалы. Наибольшее количество молодых людей были зачислены на педагогические, медицинские и технические специальности.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о результатах эксперимента по расширению доступности СПО. Так, во всех пилотных регионах увеличилась доля девятиклассников, которые выбрали для дальнейшего обучения колледжи. Эксперимент планируется продлить до 2029 года и расширить число регионов-участников до восьми.