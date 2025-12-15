Эксперт Стародубова советует не злоупотреблять бутербродами с икрой в Новый год

За один раз рекомендуется съедать не более двух-трех, сообщила главный диетолог Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Одно из главных блюд новогоднего стола - бутерброд с красной икрой и сливочным маслом - относится к разряду калорийных блюд с высоким содержанием соли. Злоупотребление соленой пищей может привести к отекам и повышению артериального давления, в связи с чем рекомендуется съедать за один раз не более двух-трех бутербродов небольшого размера, сообщила ТАСС главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Читайте также

Цвет, упаковка и проверка кипятком. Выбираем вкусную красную икру

"Икра - прекрасный источник витаминов D, А, Е, в ней содержатся витамины В12, РР, С, фолиевая кислота, натрий, йод, фосфор, кальций, магний, цинк, селен и железо, лецитин, омега-3 жирные кислоты. При этом необходимо учитывать, что красная икра появляется на наших столах в консервированном виде и содержит большое количество соли. Поэтому рекомендуется употреблять не более 20-25 грамм икры, что соответствует примерно двум-трем небольшим бутербродам", - сказала она.

По ее словам, избыточное потребление натрия приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и увеличением нагрузки на почки. "Не следует забывать о достаточно высокой калорийности продукта: в 100 граммах красной икры содержится, в среднем, 250 ккал. Калорийность одного среднего бутерброда с икрой и сливочным маслом составляет около 125 ккал", - добавила Стародубова.

Чаще всего при приготовлении бутербродов с икрой используется белый хлеб и сливочное масло. Считается, что эти нейтральные по вкусу продукты лучше подчеркивают вкус икры, пояснила собеседница агентства.

"Однако в последнее время популярными становятся другие способы подачи. Например, икру можно подать на цельнозерновом хлебе, масло заменить на творожный или сливочный сыр. Также вместо масла можно использовать авокадо или лист зеленого салата, главное, их не подсаливать", - сказала диетолог.

При этом Стародубова подчеркнула, что здоровому человеку не обязательно отказываться от данного новогоднего лакомства. Главное - не переедать. "Даже однократное переедание вредно и может привести к диспепсическим явлениям - тошноте, вздутию, нарушению стула. Кроме того, привычка переедать приводит к ожирению, и развитию хронических заболеваний", - заключила Стародубова.