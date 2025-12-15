На Южных Курилах из-за циклона обесточены два населенных пункта

Речь идет о поселке городского типа Южно-Курильск и селе Отрада

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение двух населенных пунктов нарушено на острове Кунашире (Южно-Курильский городской округ, Сахалинская область) из-за циклона с ураганным ветром. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Сахалинской области.

"В результате мощного циклона с ураганным ветром до 38 м/с и обильными осадками без электроснабжения остались потребители поселка городского типа Южно-Курильск и села Отрада", - проинформировали в министерстве. В Южно-Курильске проживает порядка 7 тыс. человек, в Отраде - около 400.

Повреждено около 20 опор электросетей разного класса напряжения. Сейчас на месте работают три бригады энергетиков ОП "Россети мобильные ГТЭС - Кунашир". "Они делают все возможное для скорейшего восстановления. Работы ведутся в экстремальных условиях: нестихающий ветер и осадки значительно осложняют и замедляют процесс. Призываем жителей набраться терпения и отнестись с пониманием к ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее в Южно-Курильском городском округе сообщали о повреждениях кровель и фасадов многоквартирных домов.

Накануне синоптики распространяли предупреждение о метели и сильном ветре в Курильском и Южно-Курильском районах, в Долинском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске. Закрыта паромная переправа, соединяющая остров Сахалин с материком.