CNN: авиалайнер JetBlue чуть не столкнулся с самолетом ВВС США близ Венесуэлы

На американском военном самолете не был включен транспондер

© Mario Tama/ Getty Images, архив

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Авиалайнер компании JetBlue, летевший из островного государства Кюрасао близ Венесуэлы, был вынужден изменить свою траекторию движения, чтобы избежать столкновения с самолетом-заправщиком ВВС США, сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, инцидент произошел в пятницу, когда взлетевший гражданский самолет, который направлялся в Нью-Йорк, был вынужден прекратить набор высоты, так как на той же высоте двигался самолет ВВС США. При этом на военном воздушном судне не был включен транспондер.

По словам пилота, расстояние между воздушными судами составляло порядка 2-3 миль (3-5 км). Впоследствии военный самолет направился в сторону Венесуэлы.

Вашингтон безосновательно обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли более 80 человек.