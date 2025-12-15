МВД: гаджет можно заразить, просмотрев фото от контакта в телефоне

Опасными могут быть файлы с названиями "Фото.apk", IMG.apk, "Видео-архив.apk"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение (ВПО), позволяющее удаленно управлять функциями мобильного устройства под предлогом просмотра фото или видео из сообщения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

При таком сценарии заражения мобильного компьютерного устройства вредоносным ПО мошенники представляются контактами из записной книги или остаются неизвестными, сообщили в МВД. При этом аферисты предлагают человеку просмотреть фото, видео из сообщения, а также документы, присылая файлы с названиями "Фото.apk", "Видео-архив.apk", IMG.apk и другие. Они убеждают жертву в том, что в документе или на присланном фото или видео расположены сведения, касающиеся абонента. Открыв файл, жертва автоматически устанавливает ВПО, которое, в том числе, дает возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.