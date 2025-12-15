Аналитики заявили о росте доли вакансий с владением китайским языком

Английский остается наиболее востребованным языком у российских работодателей, говорится в исследовании онлайн-школы иностранных языков Skyeng и онлайн-платформы по поиску работы hh.ru

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доля вакансий с требованием владения китайским языком за два последних года выросла на российском рынке на 11%. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng и онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. которые есть в распоряжении ТАСС.

"За последние два года доля вакансий с обязательным владением китайским языком выросла на 11%", - говорится в итогах исследования.

По данным исследования, китайский язык как требование стал все чаще упоминаться в вакансиях российских работодателей. Доля китайского языка в общем объеме требований к знанию иностранных языков выросла с 3,6% в 2023 году до 4,8% в 2025. В абсолютных цифрах с начала 2025 года было опубликовано более 10 тыс. вакансий, требующих знания китайского.

При этом английский остается наиболее востребованным языком у российских работодателей: на него приходится 96% вакансий со знанием иностранного языка. На китайский язык приходится 4,8% вакансий, а на другие языки (французский, итальянский, немецкий, испанский, турецкий арабский) не более 1%.

"По нашим данным, каждый третий (32%) учит китайский именно для работы и развития в карьере, и это лишь немногим меньше чем с целью путешествий (34%). Интересно и то, 75% изучающих китайский язык, начинают учить его с нуля и лишь 16% уже имеют базовые знания", - приводятся в сообщении слова академического директора школы иностранных языков Skyeng Анастасия Екушевская.