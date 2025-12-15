В Народном фронте предложили новую систему контроля за капремонтом

Публичный онлайн-профиль позволит в режиме реального времени следить за всеми этапами ремонтных работ, рассказал руководитель Бюро расследований движения Валерий Алексеев

Редакция сайта ТАСС

Руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Внедрение публичного онлайн-профиля для каждого многоквартирного дома, где в режиме реального времени будут отражаться все этапы капитального ремонта, кардинально повысит прозрачность программы и устранит пространство для злоупотреблений. С такой инициативой выступил в беседе с ТАСС руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

"Система устроена так, что у жителей уже есть механизмы контроля - участие в приемке, возможность выбрать спецсчет, право получать отчеты и инициировать собрания. Но пока этого недостаточно. Нужен публичный "цифровой профиль" каждого дома: движение средств, сметы, этапы работ, фотофиксация - все должно отражаться онлайн", - убежден эксперт. Таким образом, по его мнению, жители будут ежедневно видеть, что происходит, и исчезнет пространство для злоупотреблений.

Среди других ключевых векторов развития Алексеев назвал формализацию роли представителей собственников на всех этапах, внедрение автоматических уведомлений о ходе работ, создание открытого рейтинга подрядчиков и поддержку энергоэффективных решений. "Это те шаги, которые способны сделать систему действительно прозрачной, предсказуемой и ориентированной на интересы людей", - заключил руководитель Бюро расследований Народного фронта.

Как заявил 15 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, граждане должны понимать, на что расходуются собранные с них средства на капремонт и содержание дома. По данным главы государства, за последние шесть лет на развитие ЖКХ только из федерального бюджета направлено более 600 млрд рублей: модернизировано 3,65 тыс. различных объектов инфраструктуры и свыше 10 тыс. км сетей.