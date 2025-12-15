Арктический государственный институт культуры получил статус университета

Соответствующий приказ подписало Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутии получил статус университета. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

"Наш институт получил новый статус. Встречайте - Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий (АГУИККИ). Соответствующий приказ №993 подписан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 10 декабря", - говорится в сообщении.

В вузе это назвали общей победой. "Гордимся нашими преподавателями, студентами и выпускниками. Мы смотрим в будущее с уверенностью! Теперь мы сможем еще больше!", - отметили в университете.

О вузе

Создан 17 января 2000 года по указу первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. Является базовым, единственным региональным вузом в России, в котором готовятся кадры в области культуры и искусств для самого большого региона страны - Северо-Востока Арктической зоны. Один из лидеров в подготовке творческих кадров малочисленных народов Арктики. В вузе 24 направления подготовки и специальностей, 49 образовательных программ высшего образования. По очной и заочной формам обучается свыше 1 тыс. студентов.