В Москве ожидаются небольшой снег и до 6 градусов мороза

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и температура до минус 6 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 4-6 градусов мороза, в ночь на вторник температура может опуститься до минус 9 градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный и южный, 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов.