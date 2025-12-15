NYT: ЦРУ потеряло на вершине Гималаев генератор с плутонием в 1965 году

Устройство было нужно для слежки за Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в ходе секретной операции в 1965 году потеряло в Гималаях ядерный генератор, содержащий в себе радиоактивные капсулы с плутонием. Спустя 60 лет устройство может представлять опасность для жителей Индии, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее информации, в 1965 году США планировали начать шпионить за Китаем. С этой целью ЦРУ отправило на вершину горы Нанда-Деви группу альпинистов, которые должны были установить специальное оборудование для слежки, включая портативный ядерный генератор SNAP-19C. После резкого наступления снежной бури экспедиции пришлось покинуть свой лагерь и оставить всю технику на высоте. Когда альпинисты вернулись туда в 1966 году, они так и не смогли найти генератор.

ЦРУ совершило две попытки организовать поисковые операции в 1967 и 1968 годах, однако они остались безуспешными, отметило издание. Местонахождение устройства SNAP-19C до сих пор неизвестно.

Газета подчеркнула, что генератор содержит в себе капсулы с плутонием - токсичным веществом, способным вызвать рак. Политики и защитники окружающей среды опасаются, что устройство может попасть в горный ручей и сбросить радиоактивные вещества в верховья реки Ганг, являющейся жизненно важной для сотен миллионов жителей Индии.