SuperJob: доход автослесарей в Москве и Казани достигает 200 тыс. рублей

Также в число наиболее высокооплачиваемых специальностей вошли машинисты спецтехники и столяры-краснодеревщики

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Зарплаты автослесарей в Москве и Казани могут достигать 200 тыс. рублей. В число высокооплачиваемых рабочих специальностей также вошли машинисты спецтехники, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении ТАСС.

"200 тыс. рублей в месяц готовы платить высококвалифицированным автослесарям работодатели Москвы и Казани. Доход в 200 тыс. рублей в Москве и Подмосковье вполне реален для столяров-краснодеревщиков и машинистов спецтехники", - говорится в итогах исследования.

Аналитики отметили, что чаще всего высокие зарплаты предлагают автослесарям и автомеханикам, операторам и наладчикам ЧПУ, сварщикам, электромонтажникам, механикам. Таким образом, наиболее высоко ценятся специалисты по работе со сложной техникой в важных процессах (сварке, электрике, монтаже).

Согласно данным компании, в столице машинисты буровой установки, механики и монтажники слаботочного оборудования могут рассчитывать на зарплату от 150 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге такую зарплату могу получать плиточники и бетонщики-арматурщики. В Воронеже доход от 140 тыс. рублей доступен для мастеров по сварке.