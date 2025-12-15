"Купер": более 80% россиян вдохновляет подготовка к Новому году

Почти половина опрошенных получает удовольствие от выпавшего снега, музыки и праздничного освещения на улицах, говорится в исследовании сервиса

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Большая часть опрошенных россиян (82%) получает удовольствие от подготовки к Новому году. Об этом сказано в исследовании сервиса "Купер" (текст имеется в распоряжении ТАСС).

"Несмотря на то, что часть россиян сталкивается с декабрьской усталостью, большинство получает от подготовки удовольствие: 82% говорят, что она их вдохновляет", - сказано в тексте. Так, ощущение праздника для многих рождается из привычных деталей - для 66% респондентов это установка елки и украшение дома, для 63% - запах мандаринов и хвои. Еще 54% помогает настроиться на Новый год просмотр любимых новогодних фильмов. Почти половину опрошенных вдохновляет и уличная атмосфера - выпавший снег, музыка и праздничное освещение на улицах, говорится в исследовании.

По данным опроса, каждый третий россиянин из тех, кто готовится к Новому году в одиночку, встречает праздник более уставшим. Чаще всего россиян утомляют не подготовка в целом, а отдельные предновогодние задачи: многих изматывают походы по магазинам в толпе (36%). Еще 27% опрошенных испытывают напряжение из-за необходимости выбирать подарки, а 22% - из-за большого объема готовки.

Совсем иначе чувствуют себя те, кто делит подготовку с партнером, детьми, родителями или друзьями - так делают 51% россиян. У них минимальные показатели эмоциональной усталости: совместная подготовка снижает нагрузку, а само ощущение праздника появляется раньше.

При этом в Нижнем Новгороде и Челябинске зафиксированы минимальные уровни усталости - здесь подготовка чаще распределяется между несколькими членами семьи. В Омске доля тех, кто "очень устает к празднику", оказалась равной нулю. А в Екатеринбурге местные жители чаще готовятся самостоятельно, что отражается на более высоких показателях декабрьской усталости.

В опросе приняли участие 2 560 человек.