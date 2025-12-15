Зампред правительства региона стала наставником участника "Героев Камчатки"

Виктория Сивак рассказала ветерану СВО о специфике работы регионального ресурсного Центра содействия развитию семейных форм устройства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак стала наставником участника программы "Герои Камчатки", ветерана СВО Игоря Арсенова. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак в качестве наставника рассказала участнику региональной программы "Герои Камчатки" Игорю Арсенову о специфике работы регионального ресурсного Центра содействия развитию семейных форм устройства. Участник программы принял решение стать постинтернатным наставником для выпускника, чтобы помочь ему социализироваться и адаптироваться", - рассказали в правительстве Камчатки.

Образовательный проект "Герои Камчатки" начал работу в феврале 2025 года. Это возможность для участников и ветеранов специальной военной операции пройти переподготовку по специальности государственного и муниципального управления. Выпускников проекта включат в резерв или трудоустроят на руководящие должности в органы власти.