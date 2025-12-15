Сибирский центр агробиотехнологий не смог обжаловать решение суда о взыскании

Разбирательство связано со взысканием средств на научные исследования по мегагранту, который был получен в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Сибирского центра агробиотехнологий на решение первой инстанции взыскать с центра 41 млн рублей средств мегагранта. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Исковое заявление к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий (СФНЦА) РАН в январе этого года подало Минобрнауки РФ. Как сообщали ТАСС в пресс-службе СФНЦА РАН, разбирательство связано с взысканием средств на научные исследования по мегагранту, который был получен в 2024 году. Центр победил в нем с проектом по исследованию экотоксических свойств, применяемых в сельском хозяйстве групп пестицидов. Исследования должны были проводиться под руководством ведущего ученого с мировым именем, иностранного члена РАН профессора Аристидиса Тсатсакиса (Греция, Университет Крита).

Однако после рассмотрения отчетных документов совет по грантам пришел к выводу, что условия получения гранта не выполнены, а обязательства исполнены не в полном объеме - с низким качеством и с нарушением сроков предоставления отчетной документации.

СФНЦА Российской академии наук был создан в 2015 году в результате реорганизации из ФГБУ "Сибирское отделение аграрной науки". В него вошли 11 научных учреждений, представляющих практически весь спектр аграрных фундаментальных и прикладных исследований. Восемь из них расположены в Краснообске (Новосибирская область) и по одному в Томске, Кемерове и Чите.