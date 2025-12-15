Кабмин поддержал проект о дополнительных соцгарантиях семьям бойцов СВО

Согласно законопроекту, вдовы участников спецоперации могут получить право поступать по квоте на бюджетные места в образовательных учреждениях

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ в целом поддержало законопроект, позволяющий вдовам участников спецоперации поступать по квоте на бесплатные места в техникумах, колледжах, университетах и на вузовских подготовительных курсах. Отзыв кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.

Инициаторами законопроекта являются секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, сенаторы Инна Святенко, Николай Журавлев, а также лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко, депутат ГД Дмитрий Вяткин и другие.

Суть поправок

Как подчеркивают авторы, законопроект "направлен на установление дополнительных социальных гарантий семьям погибших участников СВО, а именно их вдовам (вдовцам)". Для них предусматривается право на бесплатное поступление на обучение по отдельной квоте без вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных курсах вузов.

"Совершенствование мер поддержки указанной категории граждан представляется актуальным. Вместе с тем в целях более четкой регламентации и исключения расширительного толкования предлагаемых изменений целесообразно выделить указанных лиц в качестве отдельной категории с уточнением критериев отнесения к ней", - говорится в отзыве кабмина.

В документе также отмечается, что поступать без экзаменов на обучение в рамках квоты могут отдельные категории детей участников СВО.

"Увеличение числа категорий лиц, имеющих особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты, не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе", - резюмируется в отзыве кабмина.