Герой России Чумаров: украинцы - такие же русские, но с опасной идеологией

Герой ЛНР, кавалер пяти орденов Мужества указал на то, что жители Украины "30 лет пляшут и танцуют на могилах своих же дедов, рассказывают, что у них Бандера герой"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Жителей Украины более 30 лет заставляли поверить в то, что во всех их проблемах виновата Россия, и готовили к военному конфликту. Таким мнением в интервью ТАСС поделился Герой России, Герой ЛНР Артем Чумаров.

"Если нарисовать общий портрет противника (солдат ВСУ в 2022 году - прим. ТАСС), то это русские люди. Только, извините, я так скажу, если человеку в течение трех лет постоянно каждый день по несколько раз говорить, что он дурак, он через три года действительно себя признает дураком. А тут 30 лет они пляшут и танцуют на могилах своих же дедов, рассказывают, что у них Бандера герой. Вот к этому все и пришло", - сказал он.

Чумаров рассказал о том, что при освобождении населенных пунктов обратил внимание на большое количество украинской пропаганды, в том числе в школах. "Когда заходишь в населенный пункт, в школу заходишь, находишь учебник, а там с пятого класса у них преподают тактику, медицинскую, огневую подготовку, про БПЛА. И, грубо говоря, если считать даже от 14-го года по 22-й год, получается восемь лет они этим занимались с детьми. Там и плакаты у них везде висели - мы как раз недавно со сослуживцем вспоминали - их "небесной сотни". И остановки, все бордюры в "жовто-блакитном" цвете", - добавил он.

Герой России, Герой ЛНР, кавалер пяти орденов Мужества майор Артем Чумаров командовал штурмовым подразделением при взятии Попасной, Соледара и Артемовска. После тяжелых ранений демобилизовался. Участник программы "Время героев", работает в Законодательном собрании Краснодарского края.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.