В Москве отремонтировали три дома, в которых жили знаменитые скульпторы

Одним из них стало жилое здание, расположенное на Фрунзенской набережной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. В Москве три дома, в которых проживали знаменитые скульпторы, восстановили в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе городского фонда капремонта (ФКР).

"Одним из таких домов стало жилое здание, расположенное по адресу: Фрунзенская набережная, дом 46. <...> В нем жил главный скульптор ВДНХ А.В. Пекарев. Для сохранения первозданного облика шедевра советской неоклассики специалисты ФКР Москвы разработали индивидуальный проект проведения работ, а также подобрали современные отечественные материалы. Специалисты также подобрали максимально подходящее оборудование для того, чтобы подарить знаменитому дому вторую жизнь", - говорится в сообщении.

На уровне первого этажа были произведены работы по промывке фасада, расшивке швов ранее выложенной кирпичной кладки, нанесению антигрибковой защиты. На уровне со второго по седьмой этаж были выполнены работы по восстановлению штукатурного слоя, заделке трещин и обработке антисептическими составами мест намокания. После подготовки и восстановления конструктива поверхности фасад окрасили.

"По колористическому решению объект получил цвета светло-желтая пшеница для основного фасада и коричневый кирпич для отдельных архитектурных элементов. Мастера также очистили и восстановили гранитный цоколь с лицевой части фасада. Произвели ремонт балконных плит с заменой покрытия и устройством гидроизоляции, локально отремонтировали металлические балконные ограждения. В местах общего пользования заменили окна на новые, соответствующие всем нормам энергоэффективности", - добавили в пресс-службе.

Этот семиэтажный жилой дом был возведен в 1939 году по индивидуальному проекту и является частью комплекса из четырех зданий, образующих ансамбль.

"Авторы проекта дома - архитекторы Н.Г. Антонцев и А.Г. Волков. Здание простой формы в плане, к его торцам примыкают соседние дома. Высокие окна первого этажа главного фасада украшены П-образными наличниками, входные группы оформлены высокими многопрофильными порталами. Первые три этажа рустованы. По периметру здания расположены венчающий карниз с модульонами и межэтажные карнизы, также окрашенные в красно-коричневый цвет и придающие дому яркий парадный вид", - подчеркнули в фонде.

Дом Таежной

Также проведены работы по адресу: улица Косыгина, дом 7. "В этом доме жила скульптор О.П. Таежная. <...> Специалисты восстановили фасад и привели в порядок кровельное покрытие. Большой интерес вызывает ремонт фасада, панельные плиты которого облицованы мелкоразмерной плиткой. На объекте был выполнен целый комплекс мероприятий по приведению в надлежащий вид внешних поверхностей здания", - констатировали в ФКР.

Для восстановления фасадов такого типа разработана специальная технология с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Благодаря этой технологии обновленный фасад прослужит еще как минимум 30 лет.

"На первом подготовительном этапе специалисты выполнили расчистку поверхностей и отбивку бухтящей плитки. На следующем этапе стены дома промыли, отшлифовали и ликвидировали трещины. После чего нанесли клеевые составы полимерцементных смесей на армирующих сетках, а также слои фактурной штукатурки. Фасад окрасили по колористическому решению в оттенки кремово-белый и папирусно-белый", - перечислили в пресс-службе.

После завершения всех основных работ был обновлен цоколь дома, отремонтирована входная группа и заменены отливы. В местах общего пользования установлены современные стеклопакеты. На крыше дома заменено рулонное покрытие. Старый слой был демонтирован, после этого была обновлена стяжка и далее в два этапа было уложено кровельное покрытие.

"Конструкции дефлекторов и металлические элементы кровли также заменили. Надстройки крыши и стены чердачного помещения привели в порядок. После чего выполнили установку дверей выходов на кровлю", - заверили в фонде.

Шестнадцатиэтажный жилой дом был возведен в 1967 году по проекту типовой серии. "Данная серия строилась в 60-е - 70-е годы прошлого столетия. И для своего времени была большим достижением в области советского строительства. Нередко дома данной серии использовались под общежития и гостиницы", - уточнили в пресс-службе.

Дом Иогансона

Кроме того, специалисты ФКР приводят в порядок дом в советском неоклассическом стиле, расположенный по адресу: Фрунзенская набережная, дом 36/2. "В жилом здании проживает скульптор И. А. Иогансон, внук живописца Б. В. Иогансона. Работы на объекте - на завершающей стадии. Здесь отремонтировали фасад, подвальное помещение, стояки и магистрали инженерных систем. Также завершены работы по замене кровельного покрытия", - резюмировали в ведомстве.

Перед началом капремонта ФКР Москвы разработал отдельный проект проведения работ, который учитывает все особенности здания. Материалы и технологии подобрали с учетом специфики объекта. Работы по обновлению фасада начались с промывки внешнего периметра стен. Затем восстановили все швы и докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков.

"Антигрибковым составом обработали все места замокания. Подлежали ремонту проездные арки и межэтажные пояса. На завершающем этапе фасад гидрофобизировали, чтобы надежно защитить кирпич и керамическую плитку от атмосферных осадков. По окончании основных работ специалисты привели в порядок цокольное покрытие, балконы, навесили новые водосточные трубы. Завершается ремонт входных групп и установкановых оконных блоков в местах общего пользования", - разъяснили в фонде.

При этом завершен ремонт на крыше здания: специалистами была произведена замена поврежденных стропил, обрешетки и кровельного покрытия; деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, чтобы уменьшить риск возникновения пожара; чердачное помещение утеплили плитами из минеральной ваты. В рамках капремонта проведены работы по обновлению подвального помещения и замены инженерных систем: проложена электросеть, заменены магистралихолодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, ведутся работы по стоякам.

"Девятиэтажный многоквартирный жилой дом был построен в 1959 году по индивидуальному проекту. На главном фасаде расположен широкий ризалит, выполненный в полосатой кладке и завершающийся пилястрами с орнаментальным антаблементом и фронтоном с восьмигранным окном. Между пилястрами заключены лоджии", - заключили в пресс-службе ФКР.