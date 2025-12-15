Хабаровский край поможет подшефному Дебальцево построить корпус спорткомплекса

Регион помог с восстановлением в городе и других объектов инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края помогут подшефному городу Дебальцево Донецкой Народной Республики со строительством нового корпуса физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) "Локомотив". Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Бассейн ФСК "Локомотив" наши строители уже дважды восстанавливали практически с нуля. Мы не сдались, когда после ремонта в 2022-м его вновь разрушили снаряды ВСУ, и начали все заново. Сейчас на дорожках вовсю тренируются пловцы. А в будущем году хотим построить второй корпус ФСК с игровыми залами и площадками для проведения соревнований", - написал Демешин.

Комплекс был обстрелян в феврале 2023 года. После там демонтировали левую разрушенную часть здания, вспомогательные помещения, восстановили внешнюю несущую стену и внутренние стены, парапеты, была установлена новая мембрана чаши бассейна, обустроена входная группа, выполнены прочие работы.

Хабаровский край помог с восстановлением в Дебальцево и других объектов инфраструктуры. "Местные жители искренне благодарят Хабаровский край за шефскую помощь, и в этом году действительно получилось много сделать. По просьбе горожан восстановили лифт в ЦРБ. Несколько лет людям приходилось обходиться без него, что для пациентов бывает трудно. Сам вместе с главным врачом проверил - все работает! Медики говорят, что лифт в больнице - критически необходимая вещь", - написал Демешин.

Был проведен ремонт в Центральной городской библиотеке Дебальцево. Здание сильно пострадало после обстрелов, но теперь его не узнать. Нацпроект "Семья" позволил создать на базе учреждения модельную библиотеку, которая становится современным культурным и духовным центром города, отметил губернатор.

Он сообщил, что поддержка будет продолжена в будущем году.