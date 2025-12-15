В Москве ночь на 15 декабря стала самой морозной в сезоне

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, показатели соответствуют климатической норме декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минувшая ночь на 15 декабря стала самой холодной в этом сезоне в столице, температура опускалась до минус 9,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"В Москве минувшая ночь стала самой морозной в этом сезоне. На опорной столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 8,2 градуса, в Тушино минус 9,3 градуса, Бутово минус 9,4 градуса, на Балчуге минус 7,8 градуса. Такие показатели соответствуют климатической норме декабря", - написал он.

По словам синоптика, 10-градусные морозы в Московской области отмечались в Талдоме, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Воскресенске, Железнодорожном, Серпухове, Кашире, Шаховской, Луговой и Подмосковном.

Самая низкая температура зафиксирована в Черустях - минус 11,8 градуса.