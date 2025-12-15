F6: мошенники стали активно пытаться обмануть пользователей Steam из РФ

В частности, злоумышленники завлекают потенциальных жертв через подарочные карты до $50 и скины для игр, сообщили в ИБ-компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мошенники активизировали попытки обмануть российских пользователей и угнать у них аккаунты на игровой платформе Steam, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6. Суть схемы состоит в завлечении пользователей через подарочные карты до $50 и скины для игр.

Как рассказали в компании, мошенники создали порядка 20 фишинговых сайтов - подделок Steam, куда жертв планировалось заманивать. Заблокирована пока только их часть, и только те, чьи домены в зоне .ru. Сообщается, что на шести сайтах якобы предлагались подарочные карты, на остальных раздавали "скины". Задача мошенников была в том, чтобы убедить потенциальную жертву ввести логин и пароль на таких сайтах, чтобы те могли получить свой "приз".

Сайты рекламируются на YouTube, в TikTok и не только, добавили в F6. В видеороликах демонстрируются указанные фишинговые сайты, ссылки на них размещаются в профилях мошенников на этих платформах. Встречались и случаи, когда в видео на YouTube были ссылки на Telegram-каналы - те также продвигали мошеннические сайты.

Мошенники создали сайты как на русском языке, так и на английском, продолжили в F6. "В декабре 2025 года актуальны фейковые сайты Steam с новогодней тематикой, "зимним марафоном подарков" и приурочены к годовщине создания платформы", - добавили там.

Было замечено и подделывание сайта платформы Twitch на манер того, что там также раздают "скины" с последующим завлечением туда пользователей и просьбой авторизоваться через Steam. В этой схеме используются "ссылки-одноразки" для перехода к сайту с авторизацией. Это сделано для того, чтобы попытаться избежать блокировки из-за отсутствия оснований для нее, поскольку доступ к контенту будет закрыт при последующих запросах, заключили в F6.