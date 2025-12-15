В Кузбассе отстранили главу департамента электроэнергетики

Работу Андрея Герасимцева признали неудовлетворительной

Андрей Герасимцев © Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса

КЕМЕРОВО, 15 декабря. /ТАСС/. Начальник департамента электроэнергетики Кемеровской области Андрей Герасимцев отстранен от должности, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания.

"Отстранен от занимаемой должности начальник департамента электроэнергетики Андрей Викторович Герасимцев. Зима только началась, а проблемы с отключениями электроэнергии и вопросы по отоплению жилых домов от жителей идут регулярно. Их отработку считаю неудовлетворительной. Впереди зимние месяцы, и подход к этой работе мы будем менять", - написал Середюк.

Кроме этого, были приняты и другие кадровые решения. Так, исполняющая обязанности министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова будет назначена на должность министра. Начальник финансово-экономического управления Сергей Трубицын будет назначен управляющим делами администрации правительства Кузбасса.

В пятницу ТЭЦ в городе Юрге работала ниже температурного графика в связи с технической необходимостью. Полностью выйти на требуемые параметры теплоносителей удалось к вечеру воскресенья.