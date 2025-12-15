Прошунин: перехватывающие парковки необходимы Сочи после открытия обхода Адлера

Мэр курорта отметил, что подобные парковки позволят водителям оставить автомобили и пересесть на общественный транспорт, такси, велосипеды или средства индивидуальной мобильности

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Число автомобилей и туристов возрастет в Сочи после открытия обхода Адлера, город будет перегружен. Для удобства автопутешественников необходимо обустроить перехватывающие парковки, сообщил ТАСС мэр курорта Андрей Прошунин.

Обход Адлера - часть строительства новой магистрали Джубга - Сочи. Планируется, что будущая магистраль протяженностью порядка 10 км улучшит логистику от Сочи до аэропорта Адлера, горного кластера и Сириуса, а также транспортную ситуацию в курортных районах Краснодарского края

"С [открытием обхода и транспортной] доступностью количество автотранспорта и людей [возрастет], Сочи будет испытывать определенные нагрузки. Поэтому мы должны продумать перехватывающие парковки", - сказал Прошунин.

Мэр курорта отметил, что подобные парковки позволят автомобилистам, добравшимся до Сочи, оставить свои транспортные средства и пересесть на общественный транспорт, такси, велосипеды или средства индивидуальной мобильности.

Сочи является одним из основных курортов России. Многие отдыхающие добираются до города на автомобилях, летом 2024 года дорога из Краснодара до Сочи с учетом пробок могла занимать более девяти часов. Аэропорт Сочи в сутки в период пиковой нагрузки в 2024 году принимал 64 тыс. человек, общий пассажиропоток превысил 14 млн человек. В пиковые дни августа 2025 года авиагавань ежедневно обслуживала порядка 60 тыс. пассажиров, за 11 месяцев 2025 года она обслужила 11,9 млн пассажиров. Для обеспечения качественной работы на 2026 год запланировано начало работ по реконструкции двух взлетно-посадочных полос.