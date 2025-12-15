В ОП предупредили о штрафах за слишком шумное празднование Нового года

Сумма может достигать 1 тыс. рублей, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Слишком шумное празднование Нового года может быть омрачено приездом наряда полиции и штрафом до 1 тыс. рублей. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Как правило, органы правопорядка лояльны к гражданам в новогоднюю ночь. Но надо понимать, что если есть реальные основания для вызова полиции в новогоднюю ночь (например, драка людей в нетрезвом состоянии, хулиганские выходки, слишком шумное празднование), то дежурный наряд полиции отреагирует должным образом", - сказал Машаров ТАСС.

Он отметил, что отдельной статьи по штрафам за шум в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет. "Но есть статья 6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания. По этой статье за слишком шумное празднование грозит штраф от 500 до 1 тыс. руб. для физических лиц", - сказал Машаров.

При этом уровень шума регулируется государственными стандартами и санитарными нормами. "Уровень шума в жилом помещении по ГОСТ днем - 40 дБА (обычный разговор, шум от работы холодильника или исправного лифта), допустимый шум ночью - 30 дБА. Уровень шума в жилом помещении по СанПиН днем (07:00 - 23:00) - 40 дБА, максимальный - 55 дБА; ночной уровень шума (23:00 - 07:00) - 30 дБА, максимальный - 45 дБА", - уточнил Машаров. При этом в жилом помещении по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) с 07:00 до 23:00 часов допускается превышение гигиенических нормативов уровня шума не более чем на 5 дБА.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время действующего на федеральном уровне закона относительно нарушения тишины в новогоднюю ночь нет. "Каждый регион самостоятельно определяет на законодательном уровне время наступления тишины в будние и выходные дни, а также в праздники", - сказал он.

Согласно региональным законам "о тишине", например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 часов, в Подмосковье - с 21:00 до 08:00, в Самаре и Санкт-Петербурге - с 22:00 до 08:00.