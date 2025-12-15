"Авито": почти треть молодежи хочет отказаться от вредных привычек в 2026 году

Почти две трети россиян всех возрастов привыкли ставить цели на новый год, показал опрос

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 33% опрошенных молодых людей собираются отказаться от вредных привычек, а также повысить уверенность в себе и улучшить ментальное состояние в предстоящем году. Об этом сказано в исследовании сервиса "Авито", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Молодежь 18-24 лет чаще других ставит цели, связанные с изменениями в себе - повысить уверенность, улучшить ментальное здоровье, отказаться от вредных привычек (31%). Также в основном молодые люди хотят в новом году освоить новые навыки - например, научиться играть на гитаре или за говорить на свободном английском (18%)", - говорится в сообщении.

По данным опроса, почти две трети (62%) россиян привыкли ставить цели на новый год. Так, для четверти опрошенных (28%) это ежегодная традиция. При этом составление ряда задач на предстоящие 12 месяцев считает обязательным в основном молодежь 18-24 лет. Еще 10% опрошенных не делали этого раньше, но хотят начать ставить цели с нового года.

Почти каждый второй россиянин (48%) преследует свои финансовые цели на 2026 год - многие хотят увеличить доход или накопить конкретную сумму. На втором месте - забота о здоровье, ее как приоритет отметили 27%. Также в тройке основных целей среди участников опроса - стремление чаще путешествовать. Его разделяют 26% респондентов. В то же время женщины чаще преследуют цели по улучшению физической формы (24%), а мужчины - по достижению баланса между работой и личной жизнью (19%) и поиску второй половинки (11%), сказано в тексте опроса.

9 из 10 россиян планируют на 2026 год важные покупки. Так, 40% собираются приобрести что-то из мебели, 33% - обновить ноутбук или смартфон, а 29% - купить новую одежду, обувь и аксессуары, в частности, обновить гардероб или обзавестись брендовыми вещами. 34% опрошенных готовы потратить на свои цели до 50 тыс. рублей, почти столько же (33%) - от 50 до 250 тыс. рублей. Еще 15% закладывают до 1 млн рублей, 12% - до 5 млн, а 5% - еще больше. Есть и те, кто настроен на крупные покупки в 2026 году - 21% хотят купить квартиру, дом или дачу, а 20% - машину или мотоцикл. В основном это респонденты от 25 до 34 лет, поделились эксперты.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.