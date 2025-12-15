На Камчатке 16 декабря прогнозируют ветер до 30 м/с

Спасатели рекомендуют временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки, синоптики прогнозируют во вторник метель и ветер до 30 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"16 декабря утром и днем в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в прибрежных районах Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов прогнозируется ветер порывами до 25-30 м/с. Днем 16 декабря в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Елизовском и юге Мильковского муниципальных округов ожидаются сильный дождь со снегом, в горных районах - налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица. Ночью 17 декабря сильные осадки и налипание мокрого снега сохранятся местами в Елизовском и Мильковском округах, а также распространятся на Усть-Камчатский муниципальный округ. Кроме того, в Усть-Камчатском и Алеутском округах ожидается ветер силой до 25-30 м/с", - сообщает ведомство.

Спасатели рекомендуют населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.