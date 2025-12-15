ОП выступила за законодательное ограничение роста цен на авиабилеты в праздники

Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб отметил, что зачастую стоимость таких билетов неподъемная, особенно для семей с детьми

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Рост цен на авиабилеты в праздничные дни надо ограничивать законодательно. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Нужно вводить законодательное ограничение на повышение цен на авиабилеты. Люди копят деньги на полеты на Новый год и зачастую стоимость этих билетов неподъемная, бьет по карману всей семьи, особенно если это семья с детьми", - сказал Гриб.

По его словам, Федеральной антимонопольной службе стоит внимательно приглядеться к повышению тарифов на авиабилеты в праздники, а также на цены в аэропортах. "Недопустимо, чтобы в аэропортах вода продавалась по цене 300-400 рублей", - сказал Гриб.

Согласно данным онлайн-сервиса для поиска и бронирования авиабилетов "Авиасейлс", улететь из Москвы в Сочи 15 декабря экономклассом прямого рейса можно за 4,7 тыс. рублей, при этом 31 декабря самый дешевый билет в этом направлении с одной пересадкой будет стоить - на данный момент - 18 тыс. рублей.