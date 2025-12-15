Трамп: в Вашингтоне появится триумфальная арка, которая "превзойдет остальные"

Президент США отметил, что сооружение будет напоминать Триумфальную арку в Париже

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне будет построена триумфальная арка, которая "превзойдет все остальные" подобные сооружения в других городах мира. Соответствующее заявление он сделал на рождественском приеме в Белом доме в воскресенье.

"[Вашингтон] - единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки <...>. И эта превзойдет все остальные", - сказал он.

Американский лидер отметил, что планируемое сооружение будет напоминать Триумфальную арку в Париже. "Но, честно говоря, превзойдет его, превзойдет во всех отношениях", - обещал Трамп.

Он уточнил, что триумфальная арка будет располагаться на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.

В октябре Трамп сообщал о намерении возвести такое сооружение, приурочив его к 250-летию независимости США, и показал его модель в миниатюре.