Глава Приморья поручил муниципалитетам выделить землю участникам СВО

Муниципалитетам необходимо образовать комиссии, в которые будут входить ветераны специальной военной операции

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов региона предусмотреть на своих территориях земельные участки для выделения их участникам СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня на заседании рассмотрели вопросы предоставления земельных участков ветеранам специальной военной операции. Поручено главам муниципальных образований предусмотреть у себя выделение таких участков, посмотреть, в том числе, на возможность использования земель сельхозназначения, внесение корректировок в генпланы для того, чтобы, при подаче заявления, ветераны СВО могли иметь право на получение участков", - рассказал Олег Кожемяко.

Губернатор добавил, что муниципалитетам необходимо образовать комиссии, в которые будут входить сами ветераны СВО.