МВД: курьеры мошенников используют в схемах обмана фальшивые документы ФСБ

В ведомстве предупредили, что такие документы используют кол-центры для придания законного вида деятельности курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Курьеры дистанционных мошенников используют в схемах обмана поддельные документы ФСБ, в которых фигурирует несуществующее понятие "досудебная бухгалтерия". Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В киберполиции предупредили, что такие документы используют кол-центры для придания законного вида деятельности курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Понятия "досудебная бухгалтерская экспертиза" не существует в правовом поле РФ", - подчеркнули в УБК.

Согласно федеральному закону №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", экспертиза назначается исключительно в рамках судопроизводства (судебная экспертиза) или в целях досудебного урегулирования спора, но по определенной процедуре (внесудебная экспертиза), отметили в управлении.