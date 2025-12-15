В Чувашии отказали в удовлетворении иска экс-министра к главе региона

Михаил Коледа пытался оспорить решение об увольнении в связи с утратой доверия

ЧЕБОКСАРЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Чебоксар отказал в удовлетворении гражданского иска экс-главы Минстроя Чувашии Михаила Коледы к главе республики Олегу Николаеву, оспаривая решение об увольнении в связи с утратой доверия. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

"Вынесено решение по делу: отказано в удовлетворении иска", - говорится в сообщении суда.

Указом главы республики от 16 января 2025 года Михаил Коледа был освобожден от должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики "в связи с утратой доверия". Этому предшествовала проверка прокуратуры и управления главы Чувашии по вопросам коррупции. По версии правоохранителей, бывший чиновник в условиях неурегулированного конфликта интересов систематически принимал управленческие решения в интересах одной из компаний и способствовал заключению госконтрактов на 1,5 млрд рублей без торгов.

Коледа не согласился с формулировкой указа и в феврале подал гражданский иск в суд, требуя изменить основание расторжения трудового договора - "по собственному желанию". В ходе судебного заседания ответчик представил суду два тома служебной проверки, ставшей основанием для увольнения, в том числе материалы от правоохранителей. 17 ноября судья удовлетворила ходатайство представителей истца о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за вопросов "о его частной жизни".