Музыку из "Щелкунчика" исполнят на благотворительном рейсе Москва - Новосибирск

Дирижер, лауреат премии президента для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин отметил, что многие пассажиры отправляются в полет специально ради участия в акции

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Избранные музыкальные номера из балета Петра Чайковского "Щелкунчик" прозвучат на специальном благотворительном рейсе Москва - Новосибирск в канун Рождества. Об этом ТАСС сообщил дирижер, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин.

"Конечно, в рождественском рейсе будет звучать "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского - избранные музыкальные номера из балета. <…> Это огромное событие для каждого из нас, поскольку акция является благотворительной и совершенно уникальной. Я вижу в этом огромную творческую миссию. Для меня как для дирижера очень важно и приятно, что именно мой родной оркестр - "Академия русской музыки" - принимает участие в данном благотворительном рейсе. Я очень ценю нашу дружбу и активное сотрудничество с авиакомпанией "Аэрофлот", - отметил он.

По словам Никифорчина, многие пассажиры отправляются в полет специально ради участия в акции. "Очень много людей, насколько я знаю, летят для того, чтобы принять личное участие в этой благотворительной акции, даже когда им не нужно в Новосибирск", - добавил дирижер.

Благотворительный рейс SU1076 по маршруту Москва - Новосибирск состоится 6 января 2026 года. Музыкальную программу для пассажиров исполнит камерный состав оркестра "Академия русской музыки" под управлением Никифорчина.