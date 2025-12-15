Глава Чувашии предупредил жителей о дипфейке с его изображением

Олег Николаев назвал распространяемую информацию недостоверной, призвав жителей сохранять бдительность и проверять источники информации

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Распространяемое в социальных сетях видео с изображением главы Чувашии Олега Николаева является дипфейком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В соцсетях появилось видео, где якобы глава республики критически высказывается о своих земляках.

"В социальных сетях распространяется поддельное видео с моим участием, сделанное при помощи нейросетей. В нем при помощи искусственного интеллекта сгенерирован голос, чтобы создать иллюзию достоверности", - сообщил Николаев.

Он назвал распространяемую информацию недостоверной, призвав жителей сохранять бдительность и проверять источники информации. "С правоохранительными органами на связи. В отношении авторов ролика будут приняты соответствующие меры в рамках закона", - отметил Николаев.