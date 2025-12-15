Сенатор Гибатдинов предложил ввести психологическое тестирование для воспитателей

Такая мера необходима в связи с участившимися случаями агрессии в отношении воспитанников, считает политик

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой ввести обязательное психологическое тестирование для трудоустраивающихся в детские сады воспитателей. Об этом сообщил ТАСС сенатор, отметив, что такая мера необходима в связи с участившимися случаями агрессии в отношении воспитанников.

"Считаю целесообразным внедрить систему обязательного психологического тестирования и собеседования кандидатов на должность воспитателя в целях выявления психологической возможности граждан взаимодействовать с детьми и исключения повышенной агрессивности у претендентов на должность воспитателя", - сказал собеседник агентства.

Гибатдинов пояснил ТАСС, что в последнее время в СМИ регулярно публикуются сообщения об участившихся случаях насильственных действий работников дошкольных образовательных учреждений по отношению к несовершеннолетним детям. Кроме того, известно о случаях халатного отношения воспитателей к выполнению своих должностных обязанностей, которые выражаются в оставлении детей без присмотра или нарушении профессиональной этики.

Сенатор также просит Кравцова высказать позицию Министерства просвещения России относительно предоставления права образовательным организациям устанавливать вертикальную систему контроля и видеонаблюдения в аудиториях. Такие меры предлагаются в целях защиты прав как работников, так и детей.

Дефицит кадров

По мнению сенатора, участившиеся случаи агрессии во многом обусловлены нехваткой педагогических кадров. Это приводит к тому, что дошкольные образовательные учреждения вынуждены снижать требования к трудоустраиваемым кандидатам.

"В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих содержатся требования к квалификациям должностей "воспитатель" и "младший воспитатель". В них указано, что работники, замещающие данные должности, должны иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование или профессиональную подготовку в области образования и педагогики в зависимости от конкретной должности", - добавил Гибатдинов.

Сенатор уточнил, что, по данным Росстата, на конец 2024 года в российских детских садах не хватало 40 тыс. воспитателей, 26 тыс. младших воспитателей, 9 тыс. музыкальных руководителей и 3,5 тыс. медработников.

"Таким образом, участившиеся случаи нарушений работниками дошкольных образовательных учреждений своих должностных обязанностей во многом обусловлены нехваткой педагогических кадров. Следствием этого является снижение образовательного ценза по отношению к лицам, претендующим на занятие должности воспитателя", - отметил собеседник агентства.