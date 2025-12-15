В Сибири ожидаются метели и штормовой ветер до 23 м/с

Синоптики также предупредили о гололеде

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Сильные метели, снегопады, гололедные явления и штормовой ветер до 23 м/с прогнозируются в регионах Сибири во второй половине 15 декабря и ночью 16 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

В Новосибирской области 15 декабря ожидаются снег, мокрый снег, метель и гололедные явления при усилении ветра до 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 19 градусов. В Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются сильный снег, мокрый снег, метель и гололедные явления с порывами ветра до 23 м/с.

Небольшой снег, мокрый снег, местами туманы, метели и гололедные явления ожидаются в Кемеровской области. Порывы ветра достигнут 18 м/с на юге в горных районах. В Омской области, по данным Обь-Иртышского УГМС, с 15 на 16 декабря ожидается сильное похолодание до минус 25 градусов, метель, снежные заносы на дорогах и порывы ветра до 20 м/с.

В Иркутской области с ночи 15 до 18 декабря сохранится небольшой снег, ветер до 20 м/с, температура до минус 12 градусов. В Катангском, Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском и северо-восточных районах температура опустится до минус 35 градусов, местами до минус 45.

По информации Томского ЦГМС, ночью в области ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедные явления и значительное ухудшение видимости. Порывы ветра достигнут 23 м/с, прогнозируется понижение температуры и снежные заносы. В связи с этим в мэрии области объявили штормовое предупреждение и рекомендовали местным жителям не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций.

В Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края 15 декабря ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха местами минус 55 градусов и ниже. На севере центральных районов края ночью местами прогнозируется морозная погода до минус 30 градусов. В республиках Хакасия и Тыва ночью и утром местами ожидается туман, в центральных и южных районах - гололедица на дорогах.