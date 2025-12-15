В Саратовской области у 70% потребителей восстановили энергоснабжение

Для восстановительных работ задействовали 71 бригаду энергетиков

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Более 70% потребителей Саратовской области, ранее отключенных от электроснабжения из-за непогоды, уже подключены к сети, сообщается в Telegram-канале компании "Россети Волга".

"За последние восемь часов было полностью восстановлено электроснабжение в Ивантеевском муниципальном районе, а также в большинстве населенных пунктов Краснокутского, Советского, Энгельсского, Аткарского, Красноармейского, Гагаринского, Горновского, Перелюбского муниципальных районов. На данный момент электроэнергия возвращена более 70% ранее отключенных из-за непогоды потребителей региона. На севере и северо-востоке области улучшается обстановка, связанная с рисками для сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Для восстановительных работ задействованы 71 бригада энергетиков (238 специалистов) и 95 единиц спецтехники. К работе также привлечены бригады из соседних регионов - Мордовии, Пензенской, Ульяновской и Самарской областей. К социально значимым объектам доставлены резервные источники питания.

В воскресенье сильные порывы ветра привели к повреждению линий электропередачи в 205 населенных пунктах региона. Также были повреждены крыши 14 зданий, в том числе школ, больниц, частных и многоквартирных домов.