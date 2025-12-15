Филиал НЦ "Россия" на Урале покажет подвиги военных с помощью VR-технологий

Посетители также узнают о быте коренных народов Севера, нефтегазовой отрасли и поиске месторождений

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. В Ханты-Мансийске откроется первый в Уральском федеральном округе филиал Национального центра "Россия" откроется на площади более 6 тыс. кв. м. В пяти залах через виртуальную (VR) и дополненную (AR) реальности посетители увидят все многообразие Югры и подвиги бойцов в ходе Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры.

Филиалы Национального центра "Россия" создаются в регионах по распоряжению президента РФ Владимира Путина для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия". Регионы были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Первый филиал появился в Приморском крае во Владивостоке, также они откроются в Ханты-Мансийске, Рязанской области, Севастополе и Красноярском крае.

"В филиале Национального центра в Ханты-Мансийске экспозиция в пяти залах сформирует у гостей целостное представление о природе Югры, ее истории, людях, культуре и перспективах развития. Здесь, в частности, можно узнать о быте коренных народов Севера, нефтегазовой отрасли, поиске месторождений, строительстве городов, современном состоянии и будущем каждого муниципалитета автономного округа, а иммерсивный зал в формате авиационного салона, позволит увидеть природу и промышленные объекты региона с высоты. Кроме того, зал временных выставок представят подвиги земляков - от Великой Отечественной войны до специальной военной операции. Все это будет воплощено через использование VR и AR с возможностью побывать на местах исторических событий и посетить самые отдаленные уголки Югры", - сказал собеседник агентства.

Национальный центр "Россия" в Ханты-Мансийске расположится в отдельном здании на берегу реки Иртыш на площади более 6 тыс. кв. м. Здесь также посетители смогут разгадать тайну названия "Югра" в интерактивной этимологической инсталляции, испытать себя в аттракционе "Болотоход", ощутить ароматы тайги в "Квизе запахов", попробовать силы в тренажере "Гонка на обласе", узнать тайны нефтяного промысла: от геологоразведки до переработки, увидеть оживающие барельефы нефтяных вышек и многое другое. В центре откроется детская зона отдыха с кафетерием, будут представлены национальная кухня, товары предпринимателей и организаций Югры, а в перспективе появятся и из других регионов страны. В планах открытие молодежного центра - рабочего пространства для волонтеров, Движения первых и активных школьников и студентов.

Об уникальных экспонатах

Как отметил собеседник, на площадке филиала НЦ "Россия" будут представлены уникальные экспонаты: Эсский перстень конца XV - начала XVI веков, найденный при археологических раскопках могильника Эсский остров в 20 км от города Югорска, образцы обрядовых национальных костюмов, орнаментированных изделий, меховой одежды, утвари и других предметов быта ханты, манси и других народов Севера, облас, охотничьи и рыболовные снасти. Также посетители увидят подлинные документы, фотографии, личные вещи геологов, нефтяников, строителей 1960-1980 х годов, макет буровой установки.

"Кроме того, в ходе празднования Нового года в Ханты-Мансийске, который носит почетное звание Новогодней столицы Сибири, планируется создание отдельной тематической зоны на набережной Иртыша вблизи Национального центра "Россия". Планируется разнообразная программа мероприятий, которая будет интересна как детям, так и взрослым", - пояснил собеседник.