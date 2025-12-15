В Сургуте отменили дистанционное обучение во всех школах

Решение приняли на заседании специальной комиссии

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ученики всех школ Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе с 1-го по 8-й классы с 16 декабря продолжат обучение в обычном формате в связи с нормализацией ситуации с ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале думы Сургута.

Ранее ТАСС сообщал, что в Сургуте учеников 1-8-х классов с 29 ноября по 15 декабря перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

"С 16 декабря учащиеся 1-8-х классов возвращаются в школы города Сургута. Решение принято сегодня на заседании специальной комиссией", - сказано в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале администрации Сургута, до 19 декабря включительно в городе сохраняется запрет на проведение в закрытых помещениях детских мероприятий, в которых участвуют 50 человек и более.

По данным управления Роспотребнадзора по Югре, в регионе за неделю с 1 по 7 декабря зарегистрировано 165 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 7%. 1,1 млн югорчан, или 64,7% от населения региона, уже привились от гриппа, в том числе свыше 314,7 тыс. детей и 4,2 тыс. беременных.