В Москве украсили мосты к Новому году и Рождеству

Для конструкций применили современное энергосберегающее оборудование на светодиодах, которые потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столичные мосты к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО "ОЭК" отдельно украсили столичные мосты, в том числе Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский, Новоарбатский, Чугунный, Садовнический, Третьяковский и Парящий мост в парке "Зарядье", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции "бокалы шампанского". Новоарбатский мост украсили сверкающие спирали, опоры на Бородинском мосту - консоли "кристалл". Пролеты Третьяковского и Садовнического мостов оформили гирляндами с теплым светом.

Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурными браслетами-скань на пешеходной части, которые дополнили световое оформление пролетов. Новогодние гирлянды со снежинками появились на Чугунном мосту над Водоотводным каналом. Парящий мост оформили световым геометрическим узором.

"Для украшения города применяем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.