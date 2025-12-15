В Югре из-за метели и снега на трассах ввели ограничение в 70 км/ч

Автомобилистам рекомендуют использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения скорости в 70 км/с введены на ряде участков трасс общей протяженностью порядка 100 км в Ханты-Мансийском автономном округе из-за метели и снега. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления автомобильных дорог Югры.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - снег, метель, ограниченная видимость - вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на следующих участках Нягань - Талинка с 86 по 61 км, Ханты-Мансийск - Талинка - Советский со 140 по 220 км", - сказано в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Югре предупредило жителей, что 15 декабря в регионе ожидается сильный снег, метель и гололедица на дорогах. Отмечается, что автомобилистам рекомендуется использовать шины по сезону, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения.