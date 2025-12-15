Почти 375 тыс. москвичей остаются перед Новым годом невыездными из-за долгов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Почти 375 тысяч москвичей ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов. В связи с этим судебные приставы призвали россиян перед новогодними праздниками заранее проверять наличие задолженностей. Об этом заявили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.

"В главном управлении ФССП по Москве на 1 декабря 2025 года в рамках почти 375 тыс. исполнительных производств действуют ограничения на выезд за пределы Российской Федерации", - сообщил главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов.

"В преддверии Нового года и длительных праздничных дней рекомендуем заранее проверять информацию о наличии задолженностей, в рамках которых могут быть наложены запреты и ограничения", - отметили в ГУ ФССП.

Актуальную информацию можно получить при помощи безопасных электронных сервисов на сайте ФССП, а также на портале госуслуг. Кроме того, в личном кабинете на портале госуслуг граждане в режиме реального времени могут получить информацию о наличии ограничения на выезд за пределы РФ.

Чтобы узнать, есть ли у гражданина ограничение на выезд, удобнее всего воспользоваться роботом-помощником "Макс": в строке поиска необходимо ввести "Запрет на выезд", после чего выбрать "От пристава", а затем "Узнать об ограничении на выезд". Сервис оперативно отображает результат проверки и сообщает о наличии или об отсутствии ограничений. Также на портале госуслуг можно сразу погасить имеющуюся задолженность.

Ограничение на выезд снимается только в случае полного погашения долга, напомнили в ГУ ФССП. При этом важно учитывать, что снятие ограничения представляет собой несколько этапов, включая межведомственное взаимодействие, поэтому при планировании поездок за границу необходимо заранее убедиться в отсутствии задолженности, чтобы освободить себя от лишних хлопот в предновогоднее время, порекомендовали в столичном главке ФССП.