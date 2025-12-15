Мишустин поприветствовал участников XXI Международного мусульманского форума

Премьер-министр отметил востребованность сохранения духовно-нравственных ценностей в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям XXI Международного мусульманского форума, отметив востребованность сохранения духовно-нравственных ценностей в стране.

"За эти годы он [форум] стал эффективной площадкой, которая ежегодно объединяет представителей религиозных, общественных и экспертных организаций, бизнес-сообщества России и зарубежных государств. Здесь в атмосфере взаимного уважения и доверия обсуждаются вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения межкультурного диалога и согласия, развития исламского образования. В современных условиях такие мероприятия особенно востребованы, и это подтверждает постоянно растущий интерес к форуму", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер выразил уверенность, что выдвинутые в ходе встречи инициативы поспособствуют реализации совместных просветительских и благотворительных проектов, дальнейшему укреплению международного сотрудничества и взаимовыгодного партнерства.

Мишустин пожелал участникам форума плодотворной работы, конструктивного общения.

XXI Международный мусульманский форум проходит 15 декабря в Москве.